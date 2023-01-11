В Кургане крещенские купели организуют на Голубых озерах

На Крещение в Кургане планируют оборудовать три купели для купания. Как и в прошлом году, их разместят на Голубых озерах, сообщила на личной странице в «ВКонтакте» мэр Елена Ситникова.

Возле площадок для купания установят палатки для переодевания, пункты обогрева, лавочки и точки питания. В день праздника, 18 января, на Голубых озерах будут дежурить спасатели, полиция и бригада скорой медицинской помощи. Окунуться в купель можно будет с 9 до 22 часов.

«С учетом мониторинга толщины льда площадкой для проведения крещенских купаний, как и в прошлом году, выбрана территория Голубых озер. 18 января здесь будут вырезаны три купели, которые оборудуют деревянными сходнями, а также прорубь в виде креста для забора воды», — отметила Елена Ситникова.