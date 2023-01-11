Главу района Красноярского края заподозрили в получении взятки

Под следствием оказался главы Ачинского района Красноярского края Петр Хохлов, который подозревается во взяточничестве. Об этом сообщили в прокуратуре региона, чьи материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

В красноярском управлении Следственного комитета России рассказали, что в 2020 году чиновник, являясь на тот момент исполняющим обязанности мэра Ачинска, получил от местного жителя взятку за помощь в назначении его на должность гендиректора МУП «Ачинский транспорт». За услугу чиновнику, говорится в деле, полагалась хорошая скидка на покупку снегохода и экипировки для катания. Имущество стоимостью более 1,2 млн руб. он приобрел за сумму всего около 800 тыс. руб., уверено следствие.

Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до 12 лет и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Чиновника задержали, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу до 8 марта.

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Илья Николаев