Топившая падчерицу в унитазе жительницу Палласовского района приговорили к четырем годам колонии

Палласовский районный суд Волгоградской области вынес приговор Гульнаре Низамовой, которая обвинялась в истязании восьмилетней падчерицы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что, проживая вместе с девочкой и ее отцом, обвиняемая систематически избивала ребенка. В мае 2022 года она приложила горячий утюг к затылку девочки, ударила ее по лицу, и ребенок потерял сознание. Спустя месяц фигурантка затащила падчерицу в ванную, где опустила головой в унитаз и начала смывать воду с бочка, а затем опустила голову ребенка в таз с водой. Женщина била девочку ремнем и скалкой.

В конце июня к участковому обратились местные жители, которые увидели ребенка с многочисленными травмами. Полицейский и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних изъяли девочку из семьи и передали медикам районной больницы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Гульнару Низамову приговорили к четырем годам колонии общего режима. С нее в пользу потерпевшей также взыскана компенсация морального вреза в размере 100 тыс. руб.

Марина Ковалева