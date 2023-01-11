С 19 января в казанском метро повысят стоимость проезда

В казанском метро с 19 января вырастет стоимость проезда при оплате безналичным способом, составив 35 руб. вместо прежних 31. Об этом говорится в сообщении мэрии.

При этом цена проезда за наличный расчет останется прежней. Она составляет 36 руб. По транспортной карте на 100 поездок стоимость будет равна 25 руб. При оплате картой «Мир» через смартфон стоимость снизится на 7 руб. Данная акция будет проходить до 15 февраля.

Напомним, с 10 января в наземном транспорте Казани стоимость при оплате безналичным способом выросла до 35 руб.

"Ъ-Казань"