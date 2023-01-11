В саратовском СИЗО найден мертвым 16-летний арестант

В камере саратовского СИЗО-1 найден мертвым следственно арестованный. Эту информацию подтверждает УФСИН.

По информации ведомства, медики изолятора и скорой помощи пытались его реанимировать, но эти мероприятия результата не дали. Согласно официальным данным, 4 января молодой человек совершил необдуманный поступок.

По имеющейся информации, следственно арестованному было 16 лет. Он состоял на профилактическом учете как склонный к суициду и членовредительству.

Материалы проверки по этому факту направлены в следственные органы.

Марина Ковалева