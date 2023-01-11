Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области выявили 500 тонн фальсификата масла из Краснодарского края

Электронная система сертификации «Меркурий» обнаружила поставки фальсифицированного сливочного масла общим объемом 500 тонн поступившего на предприятие Челябинской области из КРаснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

При оформлении документации не было указано происхождение продукта, что свидетельствует о фальсификации, отметили в ведомстве. В дальнейшем на заводе в Озерске из данного сырья произвели собственный продукт, изменив срок его годности при оформлении электронной документации. В таком виде продукт поставили другим предприятиям.

«К примеру, предприниматель в Кировской области получил 5 тонн, хозяйствующие субъекты Краснодарского края – 3,5 тонны», — говорится в сообщении.

Челябинскому предприятию направили предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства. Площадки кубанских поставщиков в сентябре 2022 года были обозначены Россельхознадзором как фантомные и заблокированы в информационной системе «Цербер», содержащей перечень предприятий для проверки надзорными органами. Регистрацию виновных уполномоченных лиц аннулировали.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...