На Кубани за правопорядком и безопасностью следят 9 тысяч казаков

В Краснодарском крае правопорядок и безопасность обеспечивают более 9 тыс. казаков. В период проведения зимнего сезона, в том числе новогодних, рождественских и крещенских праздников, они работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, на службе находятся 1745 казаков-дружинников, более 4 тыс. казаков-охранников на соцобъектах и более 3 тыс. – на общественных началах. Кроме того, они дежурят на погранзаставах, объектах транспорта, стационарных постах ДПС ГИБДД и пунктах полиции, расположенных на автодорогах административной границы региона. Особое внимание также уделяется территориям в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах, где расположены пункты временного размещения жителей Херсонской области.

Только за первую декаду января казаки и полицейские выявили почти 1,7 тыс. административных правонарушений и девять фактов нарушения миграционного законодательства, раскрыли 12 преступлений и задержали пять лиц, находящихся в розыске.

В рождественскую ночь во всех муниципалитетах Кубани более 500 храмов и церквей во время служб патрулировали более 3,5 тыс. казаков. Они также будут дежурить у храмов, церквей и мест купаний в Крещение.

Татьяна Ручкина

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