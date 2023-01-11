В Подмосковье настоятеля «истинно-православной церкви» задержали по подозрению в изнасиловании подростков

В Подмосковье следователи задержали 85-летнего настоятеля «истинно-православной церкви» Анатолия Суворова. Он подозревается в изнасиловании подростков. По материалам ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан Анатолий Суворов — представитель так называемой ''истинно-православной церкви'' (п. ''а'' ч. 3 ст. 132 УК РФ). Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви»,— говорится в сообщении на сайте Главного управления СКР по Московской области. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным следствия, Анатолий Суворов изнасиловал подростков в 2016 и 2017 годах. Как сообщает Mash, задержанный — игумен женского монастыря Святой Живоначальной Троицы в Подмосковье, который зарегистрирован как «организация истинно-православной церкви». Сообщается, что в квартире подозреваемого провели обыск и изъяли системные блоки, карты памяти, CD- и DVD-диски и камеры. По данным Telegram-канала, двое молодых людей сообщили полиции, что Анатолий Суворов изнасиловал их в одной из комнат обители. На тот момент им было 12 и 17 лет.

Лусине Баласян