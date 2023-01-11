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Для защиты от паводков в Горячем Ключе построят дамбу

В Краснодарском крае ведется разработка проектной документации дамбы в Горячем Ключе. Сооружение должно обеспечить городу защиту от подтоплений, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Новая дамба появится в микрорайоне Курортном. Завершить разработку проекта планируют весной текущего года. Затем будет получено одобрение госэкпертизы.

Отмечается, что создание гидросооружения начато по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Чтобы минимизировать риски паводков в городе уже ведется расчистка реки Псекупс. На первом этапе от наносов было очищено более 700 м. дна.

Анастасия Назарова

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