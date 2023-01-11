Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, нужно ли добавлять новые технологии в очевидно устаревшую конструкцию.

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Две любопытных цитаты из ленты ТАСС. Первая: «На автозаводе в Ульяновске недавно изготовлена опытная партия новых электромобилей на базе УАЗ-451Д. Ульяновский электромобиль предназначен в основном для перевозок мелких партий грузов — молочных продуктов, книг, ширпортреба».

Вторая: «Научно-производственное предприятие "Элькафа" запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили».

Между этими двумя «тассовками» 45 лет. В конце 70-х по каким-то причинам электрические «буханки» в серию не пошли. Сегодня, спустя почти полвека, мы снова хотим сделать «буханку» на батарейках.

В том, что это получится, никто не сомневается. Вопрос вызывает целесообразность такого мероприятия. Если таким образом мы пытаемся вернуться к истокам, а «буханка» — это, безусловно, такая наша «техническая скрепа» — это одно дело. Если же мы хотим создать современный продукт, то не надо брать за его основу очевидную архаику середины ХХ века.

Если вы ездили на «буханке», то знаете, что у этого автомобиля ноль управляемости, ноль комфорта, коробка такая, что в нужную передачу с первого раза редко, когда попадаешь. Пожалуй, единственный неоспоримый плюс автомобиля — проходимость. Но там, где нет дорог, очень часто нет и электричества. Зачем тогда в труднодоступных местах машина на батарейках?

Не секрет, что электромобиль, в отличие от машины с двигателем внутреннего сгорания, конструкция довольно простая. Там не нужны коробка передач, система охлаждения двигателя, система выпуска отработавших газов и много чего еще. То есть проще и практичнее под имеющуюся электрическую силовую установку сделать новые кузов и тележку, а не запихивать новые технологии в очевидно устаревшую конструкцию. Как написано в книге, появившейся два тысячелетия назад — «молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое».