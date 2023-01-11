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В модернизацию системы теплоснабжения Суксуна вложат 77 млн рублей

Правительство Пермского края подписало трехстороннее концессионное соглашение с администрацией Суксунского городского округа и ООО «Джи-пром Тепло» о совместной реконструкции системы теплоснабжения поселка Суксун. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На реконструкцию теплосетевого комплекса Суксуна в течение пяти направят более 77 млн руб. Это позволит построить новую котельную на ул. Строителей и модернизировать еще 11 городских теплоисточников. Кроме того, в поселке переустроят магистральные сети теплоснабжения населенного пункта. Благодаря этому более 600 жителей и 35 социально значимых объектов поселка будут надежно и бесперебойно обеспечены услугами теплоснабжения.

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