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На челябинском заводе «Трубодеталь» сменился руководитель

Управляющим директором челябинского завода «Трубодеталь» (входит в Объединенную металлургическую компанию) назначен Кирилл Корнилов, ранее занимавший должность директора по производству, сообщается на сайте компании.

Предыдущий руководитель челябинского завода Александр Ващенко совмещал эту работу с управлением предприятия ОМК в Белгороде – «Энергомаш», директором которого остается.

41-летний Кирилл Корнилов работает на «Трубодетали» более 12 лет. Окончил Челябинский агроинженерный университет по специальности «инженер-механик», Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина (экономика), а также освоил программу МВА «Управление промышленным предприятием» в Университет науки и технологий МИСИС. На заводе ОМК в разные годы занимал должности старшего мастера участка, начальника цеха, заместителя директора по производству, с 2021 года являлся директором по производству.

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