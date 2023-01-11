Челябинской областной футбольной спортшколе присвоили статус регионального центра РФС

Челябинская областная спортивная школа по футболу получила статус регионального центра Российского футбольного союза. Как сообщают в минспорта региона, теперь спортшкола начинает работать как представительство РФС с широким набором функций.

В частности, она статус регионального центра РФС позволяет предоставить возможность продления обучения для самых талантливых игроков, «осуществляя селекцию в рамках региональной системы подготовки резерва», что способствует переходу игроков из юношеского спорта в профессиональный.

На базе регионального центра будет проходить подготовка футбольных специалистов области. В перспективе планируется создание современной инфраструктуры для футбольных тренировок: на северо-западе Челябинска планируется строительство комплекса «Арена Челябинск», включающего крытый манеж и футбольные поля.