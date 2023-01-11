Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинской областной футбольной спортшколе присвоили статус регионального центра РФС

Челябинская областная спортивная школа по футболу получила статус регионального центра Российского футбольного союза. Как сообщают в минспорта региона, теперь спортшкола начинает работать как представительство РФС с широким набором функций.

В частности, она статус регионального центра РФС позволяет предоставить возможность продления обучения для самых талантливых игроков, «осуществляя селекцию в рамках региональной системы подготовки резерва», что способствует переходу игроков из юношеского спорта в профессиональный.

На базе регионального центра будет проходить подготовка футбольных специалистов области. В перспективе планируется создание современной инфраструктуры для футбольных тренировок: на северо-западе Челябинска планируется строительство комплекса «Арена Челябинск», включающего крытый манеж и футбольные поля.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...