В Ставрополе реализуют 10 инвестпроектов на общую сумму 50 млрд рублей

В 2023 году на территории Ставрополя продолжится реализация 10 крупных проектов с общим объемом инвестиций 50 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Наибольшая часть инвестпроектов сосредоточена в сфере жилищного строительства. В городе продолжают возводить жилые комплексы «Российский», «Кварталы 17/77». На долю этих проектов приходятся вложения на сумму 44 млрд руб. Также строительство объектов создало 2 340 новых рабочих мест.

Создание досугово-развлекательного центра «Атриум» на ул. Бруснева обеспечило приток инвестиций в размере 1,7 млрд руб. В строительство нового фермерского рынка на ул. Западной будет вложено 600 млн руб. Завершение данных проектов запланировано на 2024-2025 годы.

Еще 350 млн руб. инвестируют в строительство кондитерского завода. Проект обеспечит город 200-ми новыми рабочими местами.

«Со стороны администрации города ведется постоянный мониторинг хода реализации и сопровождение этих проектов. Мы стараемся оказывать максимальное содействие инвесторам», — цитирует пресс-служба администрации мэра города Ивана Ульянченко.

Анастасия Назарова