Культповестка

ВЫСТАВКИ

VR Gallery

Дата: до 31 января Место: Центр «Марс»

Мультимедийный центр «Марс» регулярно предлагает новый, технологичный взгляд на академическое искусство. В этот раз посетители выставки смогут не только окунуться в знаменитые полотна с помощью VR (среди экспонатов «Крик» Мунка и «Кувшинки» Моне), но и побывать в других галереях. В выставке VR Gallery, кстати, большое внимание также уделено и уличным художникам.

Фрида. Viva la Vida!

Дата: до 29 января Место: Artplay

Еще одна мультимедийная выставка, на этот раз сосредоточенная на творчестве одного человека — Фриды Кало. Помимо автопортретов, которыми известна художница, Artplay предлагает также рассказ о жизни Кало от первого лица. Текст, сопровождающий выставку, читает Марианна Шульц — актриса, дублировавшая Сальму Хайек в фильме «Фрида».

ТЕАТР

Сон в летнюю ночь

Дата: 16 января, 19:00 Место: Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена

Классические для мастерской Фоменко мотивы — любовь, наивность и утягивающая за собой сценическая игра. Даже знакомые сюжеты «фоменковцы» представляют иначе, поэтому изучить их «Сон в летнюю ночь» стоит хотя бы ради нового прочтения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лариса Герасимчук Фото: Лариса Герасимчук

КОНЦЕРТЫ

Вивальди. Времена Года

Дата: 21 января, 16:00 и 19:00 Место: Дом кино

Оркестр Olympic Orchestra представит в Доме кино концерт классической музыки — помимо Вивальди музыканты исполнят также произведения Чайковского, Моцарта и Брамса. Музыка будет сопровождаться проекциями на огромный экран — в живом времени на экране будут создаваться образы и картины, вторящие музыке. Шоу позиционирует себя проектом на стыке академического и мультимедийного искусства.

Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»

Дата: 14 января в 18:30, 28 января в 20:30 Место: Московский продюсерский центр

Главный японский мультипликатор поколения, Хаяо Миядзаки давно стал синонимом культового анимированного кино. Видеоинсталляция будет сопровождаться живым исполнением саундтреков из фильмов «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и других произведений мультипликатора. Автор музыки — композитор Дзё Хисаиси, за исполнение его произведений отвечает камерный оркестр Nella Musica Orchestra.

КИНО

Треугольник печали

Один из главных фильмов ушедшего года, «Треугольник печали» успел наделать шуму не только на Каннском кинофестивале, где картина удостоилась Золотой пальмовой ветви, но и в широком прокате. История миллиардеров, моделей и уборщицы, которые вынуждены поменяться ролями на необитаемом острове, стала главной социальной сатирой в новом мировом кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Клипмейкеры

Режиссер Григорий Константинопольский начинал с того, что снимал клипы известным артистам в 1990-х. В своей новой картине он ностальгирует по тем временам и рассказывает в четырех новеллах, как зарождался и из чего состоял российский шоу-бизнес тех времен. В полуавтобиографической картине Константинопольского главную роль исполнил самый яркий актер российского инди-кино, Александр Горчилин.