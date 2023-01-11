Владельцы квартир второй очереди ЖК «Фрукты» в Сочи получили ключи

Федеральный девелопер «Неометрия» начал передачу ключей дольщикам второй очереди ЖК «Фрукты» в Сочи. Сданы в эксплуатацию три новых литера – «Яблочный», «Сливовый» и «Абрикосовый»

«Фрукты» – современный жилой комплекс, который состоит из девяти 12-этажных корпусов комфорт-класса. Проект расположен рядом с Олимпийским парком на федеральной территории «Сириус». ЖК идеально подходит для тех, кто привык вести активный образ жизни и при этом наслаждаться неповторимой природой черноморского побережья – из окон открываются прекрасные виды на море и горы.

Вторая очередь «Фруктов» реализована в единой стилистике жилого комплекса, в рамках которой «Неометрия» сделала ставку на новую концепцию застройки, – возведение высокотехнологичных и эстетичных объектов со всей необходимой инфраструктурой. Функциональные зеленые пространства для отдыха и активного времяпрепровождения всей семьей занимают более половины территории: здесь есть прогулочные аллеи, уютные беседки, зоны для организации личного сада, спортивные площадки для командных видов спорта, воркаута, йоги и др. Также во второй очереди появятся коммерческие помещения с кофейнями, магазинами и салонами красоты.

В шаговой доступности находятся олимпийские объекты, образовательный центр «Сириус», Имеретинская набережная с лучшими пляжами города, школы, детские сады, поликлиники, фитнес-центры и рестораны. Выгодное расположение «Фруктов» позволяет экономить время на дорогу. Так, до международного аэропорта Сочи и ЖД вокзала – 20 минут, до курортов Красной поляны – 40 минут.

Жилой комплекс оснащен системой «безопасный двор» с круглосуточным видеонаблюдением с отображением «слепых зон», автоматизированными доступами в подъезды и на придомовую территорию. Управлять сервисом можно с помощью специального приложения, установленного на мобильный телефон. Кроме того, дворовое пространство «Фруктов» спроектировано без сквозных проездов, а также закрыто от посторонних машин и случайных прохожих. При этом по периметру ЖК девелопер предусмотрел просторные удобные места для парковки автомобилей.

Спортивные и игровые площадки на территории комплекса выполнены из экологичных и безопасных материалов, которые разработаны специально для детей разных возрастов – от малышей до подростков: песочницы, встроенные батуты, горки, качели, канатные комплексы. Для взрослых созданы различные зоны для командных видов спорта: тенниса, пляжного волейбола, мини-футбола.

Для максимального комфорта жителей на первых этажах расположены специальные помещения для хранения индивидуальных транспортных средств с доступом по магнитному ключу, который есть только у собственников квартир. Здесь можно оставить велосипеды, скутеры, детские коляски и др.

Также застройщик позаботились и о владельцах домашних животных. Благодаря удобным лапомойкам в чистоте сохраняется не только подъезд, но и квартира. Кроме того, на территории комплекса предусмотрены две отдельные зоны для выгула маленьких и крупных питомцев.

ЖК «Фрукты многократно отмечен престижными отраслевыми наградами. Так, в 2021 году проект победил в номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса в ЮФО» премии Urban Awards. В 2021 и 2022 годах жилой комплекс стал призером федерального конкурса новостроек ТОП ЖК. В ноябре 2022 года «Фрукты» заняли первое место в общероссийском рейтинге «ТОП жилых комплексов» в Сочи, получив наивысшую оценку от Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). В 2023 году ЖК «Фрукты» вошел в список финалистов ТОП ЖК в номинации «Лучший ЖК Краснодарского края».

«Из года в год мы совершенствуем продукт, учитывая пожелания клиентов и опираясь на самые современные тенденции и практики отечественного и мирового опыта в девелопменте. ЖК «Фрукты» создан для тех, кто ведет активный образ жизни, ценит высокий уровень комфорта в окружении чарующих горных пейзажей и Черного моря. Внутренняя территория с уникальной концепцией озеленения и развитой инфраструктурой является гармоничным продолжением настроения, которое задает окружающий природный рельеф», – отметила коммерческий директор «Неометрии» Ольга Нарт.

В настоящий момент собственники получают ключи от своих новых квартир в праздничной обстановке. Для новоселов организован фуршет, красочная фотозона, памятные подарки и конкурсы.

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