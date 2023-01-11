Главы городов Башкирии в 2021 году ежемесячно получали по 187 тыс. рублей

Средняя зарплата глав городских администраций в Башкирии в 2021 году составила 187 тыс. руб., а младших сотрудников в четыре раза меньше — 47 тыс. руб., сообщил на заседании комитета Курултая по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Башкирии», глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров.

Главы районов зарабатывали 164,3 тыс. руб., оплата труда на младших должностях оценивалась в шесть раз меньше — 27,5 тыс. руб. Главы сельских поселений получали 61,3 тыс. руб.

По официальным данным, которые озвучивал глава Башкирии Радий Хабиров, средняя зарплата в республике в конце 2021 года составляла 40 тыс. руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте