Количество врачей в Удмуртии выросло до 6,8 тысяч человек в 2022 году

За 2022 год количество врачей в госсекторе выросло с 6,5 тыс. человек до 6,9 тыс., рассказал в Telegram глава региона Александр Бречалов. По среднему медперсоналу наблюдается рост на 366 человек. Удмуртия по уровню обеспеченности врачебными кадрами оказалась на 26 месте в России и на третьей строчке в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Бречалов подчеркнул, что данные показатели «недостаточны», поскольку в республике есть районы, где кадровый вопрос в медицине по-прежнему стоит остро. «Среди районов есть те, кто смог решить кадровые вопросы — это Дебесский, Каракулинский, Красногорский, Селтинский. Их опыт важно тиражировать»,— отметил глава региона.

Для привлечения медицинских специалистов в Удмуртии действуют программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», благодаря которым в сферу пришли 62 врача и 38 специалистов среднего звена в 2022 году. Кроме того, из бюджета республики выплачиваются средства медикам, которые переехали в другие города на востребованные специальности. В прошлом году такие выплаты получили 50 человек.