Центр реабилитации для диких животных создадут в Новосибирске после скандала с медведями

О создании специализированного центра, который займется реабилитацией диких животных сообщил министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин. По его словам, поводом для создания учреждения послужила недавняя ситуация с цирковыми медведями, брошенными бывшими владельцами без надлежащего ухода. «Министерство природных ресурсов и экологии принимает уже не превентивные, а необходимые меры - планирует создать реабилитационный центр для диких животных. Пока управления и службы проводят проверку, а владелец подтверждает право на содержание животных, сами же животные находятся в условиях, которые и стали причиной нарушений. Реабилитационный центр при министерстве позволит сразу размещать животных в нормативные условия и оказывать им помощь», - пояснил чиновник.

Центр не станет очередным зоопарком, в нем будут передерживать и лечить животных, чтобы потом выпускать в естественную среду обитания или передавать в заповедник, зоопарк, другое место, где они будут в комфортной безопасности, уточнили господин Шестернин.

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Лолита Белова