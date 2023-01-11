За всё тебя благодарю: кому и за что говорят «спасибо» жители страны

«АльфаСтрахование» в преддверие Международного дня «спасибо» провела опрос и выяснила, кому благодарны россияне и за что

В первую очередь, участники исследования отмечали, что благодарны родителям за жизнь. Так ответили 81% респондентов.

Также благодарят россияне себя – 47%. При этом благодарность к себе у опрошенных вызвана разными причинами. Почти 32% ответили, что благодарят себя за успешность и самоорганизацию. Еще 26% – за развитие, 11% – за физическую форму. В ответах также заявлена благодарность к себе за красоту и социальные качества.

Свои семьи благодарят почти 45% участников исследования. При этом мужчины указывали, что жен благодарят за обустройство быта и внимание, – так ответили 33%. Женщины же в качестве повода для благодарности мужьям называли, в первую очередь, заботу и защиту. Об этом сказали 35% участниц исследования.

Не забудьте сегодня сказать «спасибо» тем, кто вам дорог!

Благодарность к друзьям прозвучала в 28% анкет. Основная причина – готовность быть рядом в любой ситуации (76%). Помимо этого, благодарили участники исследования и собственных детей. За послушное поведение (12%), умение нести ответственность (9%) и хорошие школьные оценки (17%).

Выразили свою благодарность коллективу и начальству почти 19% участников исследования. Начальникам – за мотивацию и помощь в развитии, а коллегам – за умение работать в команде.

В опросе приняли участие 2117 человек из 58 регионов России. 57% участников исследования – мужчины. Средний возраст опрошенных – 37 лет. На некоторые вопросы можно было выбрать два и более вариантов ответа. АО «АльфаСтрахование»

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