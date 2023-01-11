Новогодняя модернизация: для 600 тысяч пермяков улучшили интернет

МегаФон модернизировал сеть в 14 городах и 30 населенных пунктах Пермского края. В программу по улучшению качества связи также вошел район аэропорта Большое Савино. Благодаря этому значительно увеличилась скорость мобильного интернета 4G для активных онлайн-пользователей в помещениях и труднодоступных локациях.

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В конце прошлого года оператор запустил дополнительный «дальнобойный» слой LTE, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри зданий. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам оператора будет гарантировано высокое качество связи.

«Наши специалисты закончили крупный проект по модернизации базовых станций более чем в 80 локациях по всему Пермскому краю. Обновленное телеком-оборудование позволяет одновременно обслуживать больше пользователей и обеспечивает комфортную скорость интернет-соединения. Свыше 600 тысяч жителей региона уже в новогодние праздники и каникулы почувствовали улучшенное качество связи и поздравляли родных и близких, выходя в сеть на высоких скоростях», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

В программу модернизации вошли города Александровск, Березники, Верещагино, Гремячинск, Губаха, Добрянка, Кизел, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Нытва, Соликамск, Усолье, Чусовой, Чернушка. Работы были проведены также в 13 районах Пермского края, в их числе Бардымский, Большесосновский, Горнозаводский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кудымкарский, Кунгурский, Нытвенский, Ординский, Пермский, Соликамский и Усольский.

Модернизация сети расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абоненты могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Ранее оператор завершил аналогичный проект по улучшению качества сети в жилых районах Перми, вблизи культурных объектов и в популярных местах отдыха в краевой столице.