Новогодний отдых в отелях Петербурга подорожал на 15%

Средняя загрузка в отелях Санкт-Петербурга за прошедший новогодний сезон 2022-2023 с 30 декабря по 8 января составила 65%. Пик пришелся на 3 и 4 января, тогда гостиницы были заполнены на 86 и 89% соответственно, пишут «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на данные компании Hotel Advisors.

Средняя стоимость размещения за год увеличилась на 15%. В статистику аналитиков входят отели «три», «четыре» и «пять» звезд. Выручка у отельеров, несмотря на рост загрузки, осталась примерно на уровне 2021 года, однако доходность снизилась на фоне увеличения затрат. На ситуацию сказались отсутствие иностранных туристов и сокращение глубины бронирования.

Опрошенные участники рынка сошлись во мнении, что текущая ситуация будет вынуждать владельцев гостиниц экономить на ремонте, который необходимо проводить каждые 5-7 лет.

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