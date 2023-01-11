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Росприроднадзор проверяет влияние МУП «ПОВВ» на Шершневское водохранилище

Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора начали проверку челябинского муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Мероприятие организовано после многочисленных обращений граждан, сообщает надзорное ведомство.

Сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы природной и сточных вод на территории Шершневского водохранилища в районе очистных сооружений ПОВВ в поселке Сосновка. «При визуальном осмотре нарушения не выявлены. По результатам лабораторных исследований управление сделает соответствующие выводы о степени загрязнения Шершневского водохранилища и примет необходимые меры»,– сообщает ведомство. В проверке также участвуют специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году началась реконструкция очистных сооружений МУП «ПОВВ» в Челябинске. Контракт стоимостью почти 1,5 млрд руб. получила московская компания «Ротек». Большую часть средств на реализацию проекта – 1,2 млрд руб. – регион получил в виде бюджетного инфраструктурного кредита из госказны.

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