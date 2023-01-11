В Новокубанском районе погиб мужчина при столкновении двух большегрузов

В Новокубанском районе при столкновении двух фур погиб водитель одной из них. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 10 января около 14 часов в районе 146-го км автодороги «Кавказ». 55-летний водитель большегруза DAF с прицепом превысил безопасную скорость, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «КАМАЗом» с прицепом. От удара «КАМАЗ» наехал на стоящий впереди большегруз Volvo с полуприцепом.

В результате аварии водитель DAF погиб на месте, водителю «КАМАЗа» назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

За два часа до аварии на этой же дороге произошло еще одно аналогичное ДТП. В нем при столкновении двух автомобилей пострадал один из водителей.

Татьяна Ручкина

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