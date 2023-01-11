Единую базу захоронений ветеранов Великой Отечественной войны создадут в Краснодаре

В Краснодаре стартует акция по сохранению памяти о ветеранах Великой Отечественной войны «Защитники Краснодара», сообщает пресс-служба мэрии.

Все желающие с 12 января смогут сообщить о могилах ветеранов Великой Отечественной войны в Краснодаре. При заполнении формы акции необходимо указать информацию, подтверждающую участие в военных действиях, а также данные о местоположении могилы. Сотрудники администрации, активисты и волонтеры по обращениям сформируют единую базу захоронений и будут приводить в порядок могилы.

«За шесть месяцев оккупации в нашем городе погибло более 13 тыс. жителей, в том числе 2178 детей и 4332 женщин. 12 февраля 1943 года навсегда останется значимой датой в истории кубанской столицы и требует нашего особого внимания»,— написал в Telegram глава города Евгений Наумов.

Акция «Защитники Краснодара» открывает цикл мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

Тат Гаспарян

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