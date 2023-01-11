ФК «Урал» проведет первый матч в 2023 году 22 февраля

Футбольный клуб «Урал» опубликовал расписание ближайших матчей. Первую игру в 2023 году команда проведет в гостях у «Ростова» 22 февраля в рамках плей-офф «Фонбет» Кубка России. Ответная встреча пройдет в Екатеринбурге 27 февраля в 19 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки футбольного клуба "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Игроки футбольного клуба "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Первые матчи в чемпионате «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» проведет в Москве 4 марта со «Спартаком» и 11 марта с «Торпедо». В Екатеринбурге «Урал» в субботу, 18 марта, будет принимать московское «Динамо». Матч начнется в 16:15.

В чемпионате РПЛ «Урал» занимает 10 место, у него 21 очко. В Кубке России уральский клуб дошел до четвертьфинала.

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Николай Яблонский