Контракт на охрану недостроенного объекта в Ижевске заключили после падения ребенка с лестничного проема

В столице Удмуртии прокуратура провела проверку по факту падения ребенка с недостроенного объекта на улице Ленина, 98А. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, здание было законсервировано в 2016 году, однако со временем ограждения разрушились.

Установлено, что Управление капитального строительства правительства Удмуртии осуществляли работы по предотвращению доступа на объект, однако с 2018 года восстановление консервации не проводилось. В результате этого в 2022 году ребенок проник внутрь здания, сорвался с лестничного проема и получил тяжкие повреждения.

УКС правительства Удмуртии было внесено представление, после чего нарушения устранены. Из бюджета республики дополнительно выделили более 3 млн руб., заключен контракт на оказание услуг по охране объекта. В настоящее время восстановлены ограждения оконных и дверных проемов.