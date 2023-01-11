В Иркутской области ожидаются морозы около 60 градусов

ГУ МЧС России по Иркутской области выпустило предупреждение об аномально сильных морозах в регионе. По данным ведомства со ссылкой на информацию Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 12 по 16 января на севере Приангарья ожидаются морозы до –58°C ночью и до –48°C днем.

«12 января в среднем по области температура ночью составит до –40°C, днем до –35°C. На следующий день, 13 января, по области температура ночью –31–36°С, при прояснении –41–46°C, днем — от –20°С до –25°С, местами до 35 градусов мороза»,— отмечается в сообщении синоптиков.

В региональном ГУ МЧС отмечают также, что из-за аномальных морозов в регионе возрастут риски возникновения бытовых пожаров.

Влад Никифоров, Иркутск