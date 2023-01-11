Институт прикладной физики РАН получит 227 млн рублей на обновление оборудования

Минобрнауки РФ утвердило распределение 15,5 млрд руб. между 198 научными организациями в виде грантов на обновление приборной базы в 2023 году. В том числе, 227 млн руб. получит Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН, Нижний Новгород).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Научные организации могут потратить средства на закупку оборудования российского производства. «Обновление приборной базы в сегодняшних реалиях ориентировано не только на производство конкурентоспособных технологий, но и на снижение зависимости от иностранных комплектующих»,– сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Получателей субсидии выбирали в рамках конкурса. Всего было подано 202 заявки, каждый кандидат заявлял программу обновления приборной базы и объяснял потребность в оборудовании.

Самые крупные гранты получили МГУ имени Ломоносова (567 млн руб.) и Физический институт имени Лебедева РАН (454 млн руб.).

Анастасия Еремина