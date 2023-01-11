Кубанские девелоперы стали лидерами топ-200 застройщиков РФ по объему ввода жилья

Лидирующие позиции в топ-200 застройщиков России по вводу жилья в 2022 году заняли четыре строительные компании Краснодарского края. Об этом говорится на сайте Единого реестра застройщиков.

Набрав за год пять позиций, компания DOGMA заняла в рейтинге четвертое место. Сейчас в стадии строительства у нее находится 1,7 млн кв. м жилья.

Краснодарская ГК «Точно» (ранее — «ЮгСтройИмпериал») заняла седьмое место (+ одна позиция). В стадии строительства у компании находится 1,1 млн кв. м. Девятое место заняла ГК «ССК», также набрав одну позицию за год. Сейчас компания возводит 988,8 тыс. кв. м.

Еще одна краснодарская компания, увеличившая свои результаты на одну позицию,— AVA Group — занимает 18-е место. В стадии строительства у нее находится 659,8 тыс. кв. м.

Всего в рейтинг вошло 2524 застройщика. Первое место занимает московская компания ПИК (5,8 млн кв. м). На второй и третьей строчке расположились московская ГК «Самолет» (3,3 млн кв. м) и петербургская «Группа ЛСР» (2,5 млн кв. м) соответственно. Последние места заняли калининградский СЗ «Сивилл» (90 кв. м) и саратовские «Форум-М» (133 кв. м) и «Технология и Селекция» (206 кв. м).

Татьяна Ручкина

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