Роскосмос продлил экспедицию на МКС уральского космонавта Сергея Прокопьева

Руководство Роскосмоса и Nasa продлило работу на Международной космической станции (МКС) 68-й длительной экспедиции, которую возглавляет космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Об этом на видео, опубликованном в telegram-канале Роскосмоса, заявил глава ведомства Юрий Борисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Решение принято из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22», на котором в феврале экипаж должен был добраться до Земли. Однако 20 февраля корабль полетит в беспилотном режиме.

Сергей Прокопьев, Дмитрия Петелина (Роскосмос) и Франциско Рубио (Nasa) вернутся на Землю позже на корабле «Союз МС-23».

Напомним, командование МКС Сергей Прокопьев принял в октябре 2022 года. Космонавт родился в Свердловске в 1975 году. В 2010 году прошел отбор в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В 2018 году он отправился в свой первый космический полет. Он стал первым жителем Екатеринбурга, побывавшим в открытом космосе.

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