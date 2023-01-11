«Дзен»: самыми популярными среди зумеров стали слова «форсить» и «краш»

«Дзен» составил топ самых популярных слов среди россиян в возрасте от 14 до 25 лет. По результатам исследования платформы, которое приводит ТАСС, 64% опрошенных используют слово «форсить», 63% — слово «краш». 57% респондентов используют выражение POV в значении «точка зрения» (point of view).

Опрос проводился совместно с командой исследований VK с помощью онлайн-панели на 1,2 тыс. респондентов.

Также по данным опроса, 18% респондентов используют слово «стэнить» (восторгаться чем-либо). Среди 16% опрошенных популярно слово «симп» — оно описывает человека, чрезмерно восхищающегося своим партнером, а также ощущение неловкости из-за своей симпатии к кому-либо. Респонденты добавили, что часто употребляют слова «треш», «свэг», «чилл».

Также респонденты используют встречающиеся в соцсетях выражения «man/woman moment» (описывает стереотипное поведение мужчин или женщин), «sigma» (мужчина, который демонстративно не стремится получить одобрение окружающих), «dead inside» («мертвый внутри» человек), «ситуация сюр» (нелепая, безумная, сюрреалистичная). Опрошенные часто употребляют известные по популярным видео фразы: «Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое», «На чилле, на расслабоне».

Лусине Баласян