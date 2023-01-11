«Читать стали больше»

Сергей Купасев



Посещение книжных магазинов и ярмарок снова стало модным явлением. Интерес населения к художественной литературе растет, в том числе и за счет молодежи и подростков. О потребностях читающей аудитории рассказал директор филиала издательства «Эксмо» в Самаре Сергей Купасев.

- Изменились ли предпочтения читателей в 2022 году?

- Тренды действительно поменялись. Сентиментальная литература становится все популярнее. Ранее мы с коллегами обсуждали, что во время пандемии было тяжело думать о каком-нибудь самообразовании, людям нужно было чем-то отвлечься. Некоторая часть населения стала задумываться о желаниях. Причем, именно моральных, а не физических. Поэтому уходящие в эскапизм читатели в последнее время выбирают книги, которые могут стать некой отдушиной на фоне негативных событий.

- Усилила ли свои позиции «электронка» по сравнению с бумажной продукцией?

- Основной доход по-прежнему приносит именно печатная продукция. Тотальная цифровизация в книжном мире невозможна, большого роста в «электронке» не ожидается. В качестве примера можно привести детскую литературу. Станет ли она массово продаваться в электронном формате? То же самое касается и направления Young Adult, это категория художественной литературы, написанной для подростков или «молодых взрослых». Издание с яркой и симпатичной обложкой можно сфотографировать и выложить в соцсети. Читатели готовы платить за некий красивый артефакт, которым и является книга. Кстати, ниша Young Adult показала наибольший рост в художественной литературе.

- Насколько в итоге выросли продажи?

- Направление Young Adult показало рост 84%. Для сравнения, фэнтези и остросюжетная литература выросли на 8%. Конечно, какую-то толику внесло подорожание продукции. Инфляцию никто не отменял. Но важно то, что люди стали читать больше. Мы отмечаем, что во всей России и в Поволжье в частности становится модным снова ходить в книжные магазины, посещать специализированные ярмарки, покупать подарочные издания. В январе-сентябре 2022 года рост розничных продаж наших книг в сети «Читай-Город» по Самарской области по двум сегментам (Like Book и Freedom) составил 58%.

- Прогнозируют ли в издательстве заранее, какая именно книга станет бестселлером?

- В формировании хитов продаж нет никакой предвзятости. Здесь выбирается все чисто математическим способом. Собирается информация по регионам и клиентам, анализируются вторичные продажи. Исходя из этих данных, условно первые два десятка самых популярных книг объявляются бестселлерами. Получается, что заранее непроходную и непопулярную книгу никто не выставит хитом продаж. Голосует читатель, на него и ориентируются издатели.

- Соцсети также влияют на выбор читателя?

- Это действительно так. Издательство активно работает с блогерами, которые реально помогают с продажами. Книга, имеющая огромное число просмотров в соцсетях, станет и бестселлером на бумаге. Молодая аудитория является хорошим инструментом для работы. Мы активно сотрудничаем с «ВКонтакте», и соцсеть сама поддерживает наши инициативы. Здесь получается симбиоз. Владельцы контента раскручивают инструмент соцсети. С другой стороны та же «ВКонтакте» может поддержать молодых авторов и помочь с продвижением той или иной книги.

- Есть ли какие-то различия по предпочтениям в регионах?

- Мы констатируем один и тот же список хитов по всем регионам. При текущем проникновении интернет-продаж печатной продукции никто не будет обделенным. То есть, любой читатель может приобрести необходимую книгу в любом уголке страны. Информация о хорошей книге идет как по сообщающимся сосудам.

- Актуальна ли сегодня классика?

- В пандемию мы вернулись к хорошим продажам российской и зарубежной классической литературы. В период потрясений многое становится актуальным. Если вы читали определенного классика пять лет назад, сейчас вы его будете воспринимать по-другому. Поэтому люди и перечитывают самое интересное. Ставшая классикой книга Оруэлла «1984» является самым продаваемым изданием.

- Увеличился ли спрос на военную литературу?

- Да, читателей особенно интересует литература про все, что связано со Второй мировой войной. Мы фиксируем запросы о том, как люди переживают войну и связанные с ней трудности. Посмотрим, как это в итоге повлияет на продажи, но рост уже очевиден.

- Какая книга стала хитом продаж минувшей осенью?

- Осенью запустили новую книгу Виктора Пелевина «KGBT+». Ее мы продаем быстрее, чем прошлогоднюю новинку. Издание хорошо восприняли критики. Аналитики творчества писателя в очередной раз констатируют его дар предвидения. Это тот самый стопроцентный Пелевин, иронизирующий над ожиданиями читателей. Самые первые данные по продажам говорят, что «KGBT+» будет громкой новинкой.

Беседовал Андрей Сазонов