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Специальная акция!

Оформите подписку на «Коммерсантъ» до 31 января 2023 года всего за 399 рублей и получайте в течение двух месяцев (февраль и март 2023г.) печатную версию газеты «Коммерсантъ».

Газета «Коммерсантъ» выходит по будням: вторник, среда, четверг, пятница.

Предложение действительно только для новых редакционных подписчиков.

Новый подписчик – читатель, не оформлявший подписку на газету с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Доставка газеты будет осуществляться удобным для вас способом:

  • Силами АО «Почта России»
  • Самовывоз из редакции (Екатеринбург, ул. Горького, 65, офис 60)
  • Курьером по центру г. Екатеринбурга

Как оформить подписку?

Звоните по телефону: (343) 287-37-05

Пишите по электронной почте: dir-orp@kommersant-ural.ru

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