На строительство теплиц в Краснодарском крае выделили 50 млн рублей

В 2022 году на строительство теплиц для выращивания ягод выделили из бюджета Краснодарского края 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2021 году во время прямой линии губернатор края Вениамин Кондратьев поручил разработать дополнительные меры господдержки фермеров-ягодников. К главе региона обратился владелец ЛПХ Сергей Васильев. Он занимается производством малины и хотел расширять бизнес за счет строительства теплиц.

Программу разработали в 2022 году. КФХ и самозанятые граждане получили субсидии на возведение теплиц для выращивания ягод. В текущем году они приступят к строительству.

Тат Гаспарян

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