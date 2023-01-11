На Камчатке первоклассник напал на учительницу

Сегодня, 11 января, следователи начали проверку информации о том, что ученик первого класса одной из школ города подводников Вилючинска пытался напасть на одноклассников и поранил стеклом учительницу, сообщили «Ъ» в следственном управлении (СУ) СКР по Камчатскому краю. Проверку также начала прокуратура.

Об инциденте в школе в социальных сетях сообщили родители учеников. Они рассказали, что 10 января в школе микрорайона Рыбачий мальчик напал на других детей с осколком стекла от фоторамки и нанес раны учительнице, которая пыталась его успокоить и защитить остальных детей. Родители, сообщившие о произошедшем, утверждают, что нападавший мальчик с начала учебного года обижал одноклассников и вел себя агрессивно, но ни руководство школы, ни учителя надлежащих мер воздействия к нему не принимали.

«Следователями территориального следственного подразделения организовано проведение процессуальной проверки по данному факту. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий при ведении образовательного процесса»,— сообщила “Ъ” старший помощник руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Елена Ильина.

В отделе образования администрации Вилючинска, где тоже проводится проверка по факту инцидента, сообщают, что ребенок поцарапал учительницу не стеклом, а куском пластика, которым ламинируют фотографии. Чиновники говорят, что у педагога несколько царапин на руке. Также сообщается, что мальчика, находившегося в состоянии аффекта, накануне доставили в Вилючинскую городскую больницу. Затем первоклассника отправили для обследования в одну из больниц Петропавловска-Камчатского.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский