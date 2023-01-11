«У наших напитков своя дорога»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории российского игристого, и почему поселок на берегу Черного моря подходит для виноградарства больше Шампани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Сегодня Абрау-Дюрсо. Знаменитый поселок на черноморском берегу. «Погляжу на губы те, на вино Абрау. "Что ж вы не пригубите, Meine liebe Frau? "» — это поэтесса Вера Инбер. А вот у Михаила Булгакова игристое «Абрау-Дюрсо» упоминается почти в каждом произведении. Даже в «Собачьем сердце» Шариков мечтает: «Теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на "Абрау-дюрсо"».

Интересно, но буржуйский тост «На здоровье!» тоже связан с Абрау. Там производили специальное вино, оно так и называлось латинскими буквами и в одно слово Nazdorovie. Отправляли его в США и некоторые европейские страны. За бугром напиток нравился, даже название его, как видите, наизусть выучили…

Вообще Абрау и Дюрсо — это два разных населенных пункта в 7 км друг от друга. Хотя красоты и здесь и там просто фантастические. С этими местами связано множество легенд. Исходя из них, селение, стоявшее здесь тысячи лет назад, кануло под землю, а на месте его образовалось загляденье-озеро. Присутствует в легендах и местная девушка сказочной красы. Правда, в одной версии она добродетельная невеста пастуха, а в другой распутная княжна… Однако, село в обоих случаях проваливается из-за богохульства его жителей.

Кстати, эксперты уверены: по природным и погодным условиям, здешние места гораздо больше подходят для виноградарства и виноделия, чем тот же, скажем, регион Шампань во Франции. И это не легенда. Так где же тогда желанное мировое чемпионство? А я скажу: к двум факторам — природа и погода — я не прибавил третий — история. А с ней и Первая мировая и побег французских специалистов, которых нанял еще князь Лев Голицын, потом их возвращение по ходатайству Николая II, и снова побег — уже от революции. Секреты французов разгадали, но тут опять война, оккупация. Потом то кукуруза, то антиалкогольные эксперименты. В общем, у наших напитков своя дорога…