Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие произведения искусства пострадали в ходе протестов, устроенных мятежниками в президентском дворце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado, Reuters Фото: Adriano Machado, Reuters

В Бразилии сторонники проигравшего президентские выборы Жаира Болсонару, как известно, устроили беспорядки в столице и ворвались в президентский дворец. Наверное, их благородной целью было изгнать победившего на выборах Луиса Инасиу Лулу да Силву, однако по факту получились мародерство и разрушения.

Сам дворец был построен великим бразильским архитектором Оскаром Нимейером. Испортить произведение архитектуры, не разрушая его, довольно непросто, однако ущерб нанесен, и его стоимость подсчитывается. А вот движимые произведения искусства, хранившиеся в Паласио-ду-Планалто, оказались ожидаемо более хрупкими, и некоторые получили серьезные повреждения.

Правительство все еще оценивает ущерб, нанесенный произведениям искусства, но уже известно, что бразильские власти рассчитывают восстановить все поврежденные предметы, кроме одного. Это работа одного из самых известных часовщиков XVII века Бальтазара Мартинота, подаренная Францией королю Дону Жуану IV. Куратор отдела искусства Паласио-ду-Планалто сказал, что будет очень сложно вернуть каминным часам их первоначальный вид. Чем-то они очень не угодили бунтовщикам.

Другие произведения искусства также получили значительные повреждения. Огромное, 5-метровое в длину полотно «Мулаты» (1962) кисти Эмилиано Ди Кавальканти, которого называли одним из трех главных бразильских художников XX века, была проколота словно ножом. На картине изображена группа женщин на приморском балконе. На фотографиях, сделанных после беспорядков, заметны четыре крупных прорыва. По данным правительства Бразилии, полотно стоит не менее $1,5 млн.

Еще одна картина Bandeira do Brasil 1995 года художника Хорхе Эдуардо с изображением бразильского флага, висящего над зданием, была «найдена плавающей в воде, которая затопила весь этаж, после того как вандалы открыли установленные там пожарные гидранты». Также протестанты подожгли здание Национального конгресса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенного Нимейером в 1960 году.