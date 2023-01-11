На Ставрополье изготовили первые 300 бронежилетов для военных в зоне СВО

Первая партия бронежилетов, изготовленных в Ставропольском крае, готова к отправке в зону проведения специальной военной операции. Вскоре российские военные получат 300 новых бронежилетов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

По словам губернатора, за несколько месяцев в крае наладили выпуск этого вида снаряжения и получили необходимые сертификаты.

«Многие предприятия краевой промышленности перестроились для выпуска товаров, востребованных военными. Нательное белье, спальные мешки, экипировка, печи для обогрева — всего более 57 тыс. изделий уже произведено нашими предпринимателями», — сообщил Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова