В этом году в Волгограде по программе «Стимул» начнут строить и реконструировать три дороги

Волгоградская область приступает к строительству и реконструкции четырех новых объектов инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации областного комитета строительства, в этом году в Волгограде по госпрограмме начнут реконструировать дорогу по ул. Грибанова, строить два новых проездов в жилых комплексах Советского и Дзержинского районов. Также запланировано строительство сети холодного водоснабжения на улице Ангарской.

В волгоградском микрорайоне «Долина» по программе «Стимул» продолжится возведение объекта инженерной инфраструктуры и четырехполосной магистрали протяженностью 1,5 км от ул. Родниковой до Курсекова, которая обеспечит жителям выезд на II-ю продольную. Объект планируют сдать в 2024 году.

Марина Ковалева