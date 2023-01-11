Moderna: COVID-19 становится эндемическим заболеванием

COVID-19 превращается в эндемическое заболевание. Такое мнение высказал глава американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель в интервью каналу Fox Business. «Сложно сказать точно, потому что никто из нас до сих пор не проходил переход от пандемии к эндемии. Но мы действительно полагаем, что сейчас происходит переход к эндемии»,— заявил господин Бансель.

В отличие от пандемии, когда инфекция распространяется по разным регионам планеты, характеризуется высоким уровнем заболеваемости и тяжелым течением болезни, но ограничена по времени, при эндемии болезнь протекает не в такой тяжелой форме, она уже не охватывает одновременно разные регионы, а проявляется периодическими локальными вспышками. По словам главы Moderna, такая ситуация, скорее всего, потребует ежегодной вакцинации для людей, входящих в группу риска по заражению COVID-19.

В 2022 году Moderna заработала на вакцинах $18,4 млрд. В текущем году аналитики ожидают, что эта цифра снизится до $5 млрд. Однако, по словам господина Банселя, эту цифру они рассматривают как минимум, который учитывает лишь уже заключенные контракты за пределами США. Компания уже заключила контракты в Канаде и Великобритании, но пока еще ведет переговоры с больницами, врачами и сетями аптек о поставках новой вакцины к осени текущего года.

Алена Миклашевская