В Нижнекамске раскрыли дело об убийстве 17-летнего подростка в 1998 году

Следователи в Нижнекамске раскрыли уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка, совершенного в 1998 году. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Трагедия произошла в августе 1998 года. Тогда знакомый 43-летнего обвиняемого пригласил его поучаствовать во встрече с группой молодых людей, с которой у него сложились неприязненные отношения. Тот согласился и взял с собой неустановленное оружие. Во время встречи, как считает следствие, между группами произошла ссора, во время которой обвиняемый взял оружие и выстрелил в 17-летнего потерпевшего. Тот погиб на месте, а 43-летний мужчина скрылся с места ЧП.

Участники встречи заявили, что преступление совершил другой мужчина, который к тому моменту уже скончался. И обвинения с 43-летнего злоумышленника сняли. Но в прошлом году следователи получили показания от свидетелей, которые подтвердили причастность обвиняемого к убийству.

"Ъ-Казань"