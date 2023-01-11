Апелляция отказала в заключении под стражу экс-председателя облправительства Кузбасса

Кемеровский областной суд оставил в силе решение первой инстанции о домашнем аресте бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. Представление прокурора Кемеровской области о замене меры пресечения на заключение под стражу отклонено, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Вячеслава Телегина задержали 3 декабря 2022 года по обвинению в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В материалах дела речь идет о периоде его работы в должности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа (2014–2018 годы). По версии следствия, Вячеслав Телегин был инициатором заключения незаконных муниципальных контрактов с фактически подконтрольной ему строительной компанией. В деле 30 эпизодов и еще 4 фигуранта, 2 из которых находятся в СИЗО.

Следствие ходатайствовало об аресте, но 7 декабря Центральный районный суд поместил Вячеслава Телегина под домашний арест до 3 февраля 2023 года. Прокурор Кузбасса обжаловал это решение, направив представление в суд.

Подробнее о деле Вячеслава Телегина — в материале «Ъ».

Дарья Решетникова, Новосибирск