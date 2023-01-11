На прямую линию с главой Кубани поступило 6,3 тысячи обращений

По данным на утро 11 января, в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках подготовки прямой линии поступило более 6,3 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Вопросы и обращения жителей начали принимать с 5 января. Большинство из них — 4 тыс. — поступило через чат-бот в Telegram. Еще 1870 обращений направлено по многоканальному телефону, 393 — через «Госуслуги».

Наиболее активно задают губернатору вопросы жители Краснодара и Анапы, а также Белореченского, Туапсинского и Динского районов. Более трети вопросов (35%) касаются темы ЖКХ. Второе по популярности место занимает сфера транспорта и дорожного хозяйства (16%). В топ-5 тем также входят социальное обеспечение (11%), строительство и архитектура (9%) и здравоохранение (6%).

Прямая линия Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Также будет вестись прямая трансляция в официальном аккаунте Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Ручкина

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