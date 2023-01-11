Жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве сожителя из-за ссоры

В столице Удмуртии 37-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю, в результате чего тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной трагедии стала ссора.

По данным следствия, 8 января женщина совместно со своим 32-летним сожителем употребляли алкоголь в СНТ «Пазелинка». В ходе конфликта обвиняемая ударила мужчину ножом в живот, после чего потерпевшего доставили в больницу. Однако спасти мужчину не удалось.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза. Женщину заключили под домашним арест.