Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве сожителя из-за ссоры

В столице Удмуртии 37-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю, в результате чего тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной трагедии стала ссора.

По данным следствия, 8 января женщина совместно со своим 32-летним сожителем употребляли алкоголь в СНТ «Пазелинка». В ходе конфликта обвиняемая ударила мужчину ножом в живот, после чего потерпевшего доставили в больницу. Однако спасти мужчину не удалось.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза. Женщину заключили под домашним арест.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...