В Лаганском районе Калмыкии возобновится добыча нефти

Каспийское нефтяное месторождение в Лаганском районе Калмыкии вновь начнет работу, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.

Эксплуатация здесь была прервана в 2009 году из-за нарушения лецензионного соглашения компанией-недропользователем.

«Роснедра планируют перезапустить использование месторождения и привлечь для этого инвестора, который определится после аукциона», — написал Бату Хасиков.

Как сообщалось ранее, добычей нефти на Каспийском месторождении занималась ЗАО «Калмистерн», на 51% принадлежащая шведской Lundin Petroleum. Ежедневно компания добывала здесь 600 баррелей нефти. Извлекаемые запасы Каспийского месторождения категорий С1+С2+С3 оценивались в 6 млн т.

Также глава региона сообщил, что ряд перспективных зон нефтегазонакопления выявлен на Хаптагайском участке. Роснедра и правительство республики ведут работу по привлечению инвесторов к разработке данных участков.

Анастасия Назарова