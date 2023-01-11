Ярославский суд лишил свободы экс-депутата за организацию накролаборатории на 15 лет и 3 месяца

Ярославский областной суд приговорил бывшего депутата Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Александра Бортникова к 15 годам и 3 месяцам лишения свободы за производство наркотиков и хранение прекурсоров наркотических веществ.

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Двум другим обвиняемым, Артему Лебедеву и Егору Тарасову суд назначил за преступления по этим же статьям 15 лет и 3 месяца и 10 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно. Приговоры понятны всем подсудимым. Господину Тарасову назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (Назначение менее строгого наказания, чем предусмотрено статьей, является исключительной мерой и допустимо при наличии исключительных смягчающих обстоятельств).

На протяжении почти года мужчины находились под стражей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2021 года подсудимые организовали в доме в садоводческом товариществе в Гаврилов-Ямском районе нарколабораторию. В период с сентября 2021 года по январь 2022 года изготовили более 15 кг синтетических наркотических средств для их последующей перепродажи. При задержании было изъято более 117 кг прекурсоров наркотических средств и 17 кг наркотиков.

Алла Чижова