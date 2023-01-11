Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский суд лишил свободы экс-депутата за организацию накролаборатории на 15 лет и 3 месяца

Ярославский областной суд приговорил бывшего депутата Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Александра Бортникова к 15 годам и 3 месяцам лишения свободы за производство наркотиков и хранение прекурсоров наркотических веществ.

Фото: Алла Чижова

Фото: Алла Чижова

Двум другим обвиняемым, Артему Лебедеву и Егору Тарасову суд назначил за преступления по этим же статьям 15 лет и 3 месяца и 10 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно. Приговоры понятны всем подсудимым. Господину Тарасову назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ (Назначение менее строгого наказания, чем предусмотрено статьей, является исключительной мерой и допустимо при наличии исключительных смягчающих обстоятельств).

На протяжении почти года мужчины находились под стражей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2021 года подсудимые организовали в доме в садоводческом товариществе в Гаврилов-Ямском районе нарколабораторию. В период с сентября 2021 года по январь 2022 года изготовили более 15 кг синтетических наркотических средств для их последующей перепродажи. При задержании было изъято более 117 кг прекурсоров наркотических средств и 17 кг наркотиков.

Алла Чижова

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...