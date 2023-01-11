Акции «ФСК—Россети» росли более чем на 8% после возобновления торгов

Стоимость акций «ФСК—Россети» после возобновления торгов на Московской бирже росла более чем на 8%. К 10:00 мск акции торговались за 0,9388 руб. за бумагу (+8,73%).

По состоянию на 10:14 мск рост замедлился. Акции торговались на уровне 0,0905 за бумагу (+4,82%). К 11:09 цена оставалась на уровне 0,0875 руб. за бумагу.

Мосбиржа прекратила торги акциями «Россетей» в декабре 2022 года в связи с реорганизацией оператора электрических сетей. Акционеры ФСК одобрили реорганизацию в форме присоединения «Россетей» в сентябре. Прямая доля государства в уставном капитале холдинга теперь составляет 75%.

Лусине Баласян