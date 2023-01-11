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Коммерсантъ FM
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Шесть человек пострадали при нападении в парижском вокзале

На Северном вокзале Парижа неизвестный напал на прохожих. По предварительным данным, мужчина был вооружен ножом. Ранения получили шесть человек, в том числе полицейский. Сам злоумышленник «был быстро нейтрализован», сообщает Le Figaro.

Один из пострадавших был ранен в лопатку и экстренно госпитализирован. По данным BMF TV, что для задержания нападавшего полиция применила огнестрельное оружие. Информацию о ЧП подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он уточнил, что причины инцидента пока неизвестны.

Лаура Кеффер

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