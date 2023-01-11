В очереди на Керченскую переправу стоят 197 машин

На накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района 11 января в очереди ожидают 197 автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В основном в очереди стоят грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водители получают пропуска для погрузки на паромы. На месте есть пункт обогрева, работают волонтеры.

«Все остальные накопительные площадки вывели в резерв. Их готовы развернуть при необходимости»,— говорится в сообщении.

Во вторник, 10 января, с 17:45 из-за погодных условий работу паромной переправы приостановили. За прошедшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 316 автомобилей и 410 пассажиров.

Всего с начала работы переправы перевезли более 45 тыс. транспортных средств и 61 тыс. пассажиров.

В Краснодарском крае действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, которые были введены 27 октября. Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами.

Тат Гаспарян

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